Акции Европы вблизи минимумов 2 лет на фоне распродажи на Уолл-стрит

Европейские акции подешевели во вторник на фоне масштабной распродажи на Уолл-стрит накануне и падения цен на нефть, толкнувшего вниз бумаги сырьевых компаний.

Панъевропейский индекс STOXX 600 потерял 0,7 процента к 11.29 МСК, приблизившись к двухлетним минимумам, достигнутым на прошлой неделе. Инвесторы переключили внимание на политику ведущих центробанков на фоне усиления опасений о замедлении роста экономики.

По словам трейдеров, поддержку акциям окажет возможный намек Федрезерва на замедление темпов повышения процентных ставок. Американский центробанк обнародует итоги двухдневного заседания в среду.

Нефтяные акции опустились до минимума более чем за восемь месяцев после падения цен на нефть более чем на 2 процента, спровоцированного опасениями о будущем спросе в связи с ослаблением роста глобальной экономики.

Бумаги Royal Dutch Shell подешевели на 1,7 процента после сообщения агентства Bloomberg о том, что англо-голландский нефтяной гигант ведет переговоры о покупке американской Endeavor Energy Resources LP примерно за $8 миллиардов.

Акции BP и Total потеряли 1,4 и 0,9 процента соответственно, бумаги норвежской Aker BP - 4,9 процента.