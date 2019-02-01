Индексы S&P 500 и Nasdaq выросли благодаря Facebook, смягчению риторики ФРС

Индексы S&P 500 и Nasdaq выросли в четверг, при этом S&P зафиксировал рекордный с 2015 года месячный подъем за счет хороших квартальных результатов Facebook Inc и на фоне миролюбивой риторики Федрезерва.

Акции Facebook подскочили на 10,82 процента, показав максимальный с января 2016 года однодневный подъем после того, как квартальная прибыль компании превысила прогнозы.

Бумаги General Electric Co подорожали на 11,65 процента после того, как промышленный конгломерат сообщил о превысивших прогнозы квартальных продажах и движении денежных средств.

S&P 500 вырос на 7,9 процента с начала января, показав максимальный месячный подъем с октября 2015 года и лучшую январскую динамику с 1987 года.

Индекс Dow Jones закрыл сессию снижением на 0,06 процента до 24.999,67 пункта, индекс S&P 500 вырос на 0,86 процента до 2.704,10 пункта, индекс Nasdaq Composite - на 1,37 процента до 7.281,74 пункта.

Акции DowDuPont подешевели на 9,23 процента после того, как выручка производителя химических веществ не дотянула до прогнозов.

Nasdaq вырос на 9,7 процента с начала 2019 года, Dow - на 7,2 процента.