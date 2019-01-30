Уолл-стрит закрылась разнонаправленно, в фокусе - заседание ФРС

Индексы США завершили торги вторника разнонаправленной динамикой на фоне падения акций Alphabet, Facebook и других технологических компаний, в то время как восстановление промышленного сектора поддержало Dow Jones.

Акции Apple Inc после завершения официальной сессии подскочили на 4 процента, поскольку компания отчиталась об уверенном росте подразделения услуг, включающего сервисы Apple Music и App Store.

Промышленный индекс S&P вырос на 1,37 процента благодаря превысившим прогнозы квартальным результатам 3M Co и компаний оборонного сектора.

Акции Amazon.com Inc, Facebook Inc и Microsoft Corp подешевели более чем на 2 процента. Технологический индекс S&P потерял 1,01 процента.

Индекс Dow Jones закрыл сессию ростом на 0,21 процента до 24.579,96 пункта, индекс S&P 500 потерял 0,15 процента до 2.640,00 пункта, индекс Nasdaq Composite - 0,81 процента до 7.028,29 пункта.

Инвесторы ждут итогов заседания Федрезерва, который, как ожидается, оставит ставки без изменений. Регулятор объявит решение о ставке в 22.00 МСК, пресс-конференция главы ФРС Джерома Пауэлла начнется в 22.30 МСК.