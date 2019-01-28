Неделя на Уолл-стрит: Инвесторы оценивают последствия "шатдауна" для потребсектора

Американские фондовые менеджеры продолжают выходить из связанных с потребительским сектором акций и наращивать долю в защитных секторах из-за опасений о замедлении роста экономики США, несмотря на то, что президент Дональд Трамп и Конгресс договорились о восстановлении работы правительства.

Хотя индекс S&P 500 с начала января вырос более чем на 5 процентов, фондовые менеджеры, включая Federated Investors, Baron Funds и Hodges Capital Management, ждут негативных последствий “шатдауна” для потребителей. В результате частичной приостановки работы правительства около 800.000 госслужащих на 35 дней остались без зарплаты, а доверие потребителей США в декабре снизилось максимально за три года.

В пятницу Трамп сообщил, что договорился с Конгрессом о возобновлении работы правительства на три недели на фоне продолжения переговоров о выделении средств на стену на границе с Мексикой, на котором настаивает американский лидер.

По словам Трампа, если Конгресс не согласится выделить деньги на стену, правительство может вновь приостановить работу 15 февраля. Президент также пригрозил объявить режим чрезвычайного положения, что позволит ему получить деньги на стену без одобрения Конгресса.

По словам Стива Кьявароне, портфельного менеджера из Federated Investors, выручка компаний потребсектора, скорее всего, снизилась на фоне сокращения расходов госслужащими.

Майкл Липперт, портфельный менеджер из Baron Funds, сказал, что “шатдаун” вряд ли окажет долгосрочное воздействие на такие компоненты портфелей, как Amazon.com Inc. Однако приостановка работы правительства может ослабить энтузиазм инвесторов относительно IPO, добавил он.

“Настроения влияют на цену акций в краткосрочной перспективе, и я сильнее беспокоюсь о том, как нестабильность в Вашингтоне скажется на доверии рынков”, - сказал Липперт.