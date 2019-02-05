Уолл-стрит выросла благодаря подъему техсектора

Уолл-стрит выросла в понедельник, а три основных индекса американского фондового рынка закрылись вблизи сессионных пиков, поскольку оптимизм в отношении будущего торговых отношений Китая и США поддержал акции технологических компаний.

Акции Apple Inc и Microsoft Corp прибавили по 2,7 процента. Технологический индекс S&P 500 в результате вырос на 1,6 процента - максимально среди основных секторов.

Акции Alphabet Inc потеряли более 2 процентов после закрытия официальной сессии, поскольку владелец Google отчитался о более сильном, чем ожидалось, росте расходов в четвертом квартале.

Промышленный сектор S&P 500 вырос на 1,3 процента.

Индекс Dow Jones закрыл сессию подъемом на 0,7 процента до 25.239,37 пункта, индекс S&P 500 - на 0,68 процента до 2.724,87 пункта, индекс Nasdaq Composite - на 1,15 процента до 7.347,54 пункта.

Акции Ultimate Software Group Inc подскочили на 19,7 процента после сообщения о продаже производителя ПО в рамках сделки стоимостью около $11 миллиардов.