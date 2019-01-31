Уолл-стрит закрылась ростом после заседания ФРС

Американский фондовый рынок вырос в среду, после того как Федеральная резервная система сообщила, что будет терпеливой в отношении повышения стоимости заимствований в текущем году, успокоив инвесторов, встревоженных замедлением роста экономики.

Комментарии ФРС наряду с лучшими, чем ожидалось, квартальными результатами Apple Inc помогли Уолл-стрит отыграть двухдневные потери, связанные с предупреждениями крупных американских компаний о снижении прибыли.

ФРС сохранила ключевую ставку в диапазоне 2,25-2,50 процента, как и ожидалось.

Акции Apple подскочили на 6,83 процента, так как компания отчиталась об уверенном росте бизнеса услуг.

Индекс Dow Jones закрыл сессию подъемом на 1,77 процента до 25.014,86 пункта, индекс S&P 500 - на 1,55 процента до 2.681,05 пункта, индекс Nasdaq Composite - на 2,2 процента до 7.183,08 пункта.

Бумаги Boeing Co набрали 6,25 процента, поскольку компания отчиталась о превзошедшей ожидания квартальной прибыли и сообщила, что планирует поставить порядка 900 коммерческих самолетов в 2019 году.