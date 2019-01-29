Последнее обновление: 29.01.2019 10:43

Уолл-стрит закрылась снижением из-за Caterpillar и Nvidia

Американский фондовый рынок закрыл сессию понедельника на отрицательной территории из-за пессимистичных прогнозов Caterpillar Inc и Nvidia Corp, а также сохраняющегося беспокойства о замедлении роста экономики КНР и влиянии пошлин на прибыль компаний США.

Бумаги Caterpillar, крупнейшего в мире производителя тяжелого оборудования, подешевели на 9,13 процента и пережили худший торговый день с 2011 года, поскольку квартальная прибыль компании не дотянула до прогнозов Уолл-стрит на фоне ослабления спроса в Китае и роста производственных и транспортных расходов.

Индекс промышленного сектора S&P снизился на 1,0 процент.

Акции Nvidia упали на 13,82 процента, так как производитель микросхем понизил прогноз выручки в четвертом квартале на полмиллиарда долларов из-за слабого спроса на игровые чипы в Китае и не оправдавших ожиданий продаж дата-центров.

Индекс технологического сектора S&P просел на 1,40 процента.

Индекс Dow Jones закрыл сессию снижением на 0,84 процента до 24.528,22 пункта, индекс S&P 500 - на 0,78 процента до 2.643,85 пункта, индекс Nasdaq Composite - на 1,11 процента до 7.085,69 пункта.

Энергетический сектор S&P снизился на 1,03 процента на фоне падения цен на нефть из-за увеличения числа буровых установок в США впервые с начала года.

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