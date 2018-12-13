Европейские индексы малоподвижны на фоне неопределенности вокруг Brexit

Европейские фондовые индексы не демонстрируют существенных изменений в четверг на фоне сохраняющейся неопределенности вокруг выхода Великобритании из Евросоюза, надежд на достижение компромисса в вопросе бюджета Италии и ослабления беспокойства по поводу ситуации в торговле.

Индекс еврозоны STOXX к 11:50 МСК вырос на 0,03 процента, а британский FTSE 100 прибавил 0,05 процента, после того как премьер-министр Тереза Мэй преодолела вотум недоверия, хотя более трети консерваторов проголосовали за ее смещение с поста лидера партии.

Панъевропейский индекс STOXX 600 снизился на 0,04 процента.

Динамику лучше рынка показывают итальянские акции. Индекс банков страны вырос на 2,9 процента, после того как правительство понизило целевой показатель дефицита бюджета на 2019 год. Еврокомиссар по финансовым и экономическим вопросам Пьер Московиси сказал, что блок проводит конструктивные переговоры с Римом.

Акции Intesa Sanpaolo, крупнейшего розничного банка Италии, вышли в лидеры роста в Европе, подорожав на 3,1 процента. Также укрепили позиции акции немецких кредиторов Deutsche Bank и Commerzbank.

В лидерах падения оказались бумаги Metro, подешевевшие на 7,5 процента, после того как немецкий ритейлер спрогнозировал снижение прибыли из-за сложностей ведения бизнеса в России.