Фондовые рынки Европы торгуются разнонаправленно

Европейские фондовые индексы показывают разнонаправленную динамику в начале торгов понедельника на фоне ослабления оптимизма, вызванного хорошей трудовой статистикой США на прошлой неделе, и ряда корпоративных новостей, повлиявших на котировки отдельных бумаг.

Панъевропейский индекс STOXX 600 снизился на 0,1 процента к 12.30, при этом фондовые индексы стран региона не демонстрируют единой динамики.

Акции немецкой Wirecard, столкнувшейся с обвинениями в финансовых махинациях, подскочили на 15 процентов, после того как компания сообщила, что расследование не нашло убедительных доказательств неправомерных действий со стороны кого-либо из сотрудников.

Бумаги Julius Baer подешевели почти на 5 процентов, так как компания анонсировала сокращение расходов, отчитавшись о не дотянувшей до прогнозов прибыли.

Акции Ryanair потеряли в цене около 4 процентов, поскольку ирландский авиаперевозчик зафиксировал убыток в размере 20 миллионов евро ($22,9 миллиона) в третьем квартале из-за снижения тарифов, которое, как ожидается, продолжится на протяжении всего года.