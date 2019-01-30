Акции люксовых брендов растут на малоактивных торгах в Европе

Акции компаний-производителей предметов роскоши подорожали в начале европейской сессии в среду благодаря хорошим финансовым результатам LVMH, но начало нового раунда торговых переговоров США и Китая заставило инвесторов проявлять осторожность, а разочаровывающие отчеты ряда фирм оказали давление на котировки.

Панъевропейский индекс STOXX 600 к 12.15 МСК вырос на 0,1 процента, немецкий индекс DAX, чувствительный к ситуации в торговле, снизился на 0,1 процента, а французский CAC 40 прибавил 0,5 процента.

Британский индекс FTSE 100 подскочил на 0,8 процента благодаря ослаблению фунта стерлингов, которое поддержало акции транснациональных компаний-экспортеров на Лондонской фондовой бирже.

Бумаги LVMH прибавили в цене около 6 процентов после выхода отчета компании, которая выразила “осторожную” уверенность в отношении перспектив предстоящего года на фоне сохранения уверенного роста продаж в четвертом квартале, несмотря на опасения о замедлении экономики Китая.

Акции Hermes, Richemont, владельца Gucci Kering, Moncler и Burberry оказались в лидерах роста среди компонентов STOXX 600, подорожав на 1,4-4,8 процента.

Акции итальянской Salvatore Ferragamo, которая отчиталась о падении продаж, прибавили 2,7 процента, так как отчет LVMH способствовал улучшению настроений в сегменте товаров класса люкс.

В то же время бумаги промышленного конгломерата Siemens подешевели на 1,1 процента, после того как компания отчиталась о более низкой, чем ожидалось, прибыли от промышленных операций в первом квартале из-за слабых показателей подразделения производства энергии и газа.