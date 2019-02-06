Акции банков и Daimler давят на европейские индексы

Европейские фондовые индексы немного снижаются в начале торгов среды, прервав шестидневное ралли на фоне слабых отчетов банков, включая BNP Paribas, и автомобильного концерна Daimler.

Панъевропейский индекс STOXX 600 опустился на 0,1 процента к 13.01, торгуясь вблизи максимумов более чем за два месяца, достигнутых во вторник. Немецкий DAX потерял 0,4 процента, а французский CAC 40 снизился на 0,3 процента.

Акции Daimler оказались в лидерах падения среди компонентов DAX, потеряв около 3 процентов, после того как немецкий автопроизводитель сообщил, что операционная прибыль в четвертом квартале снизилась на 22 процента на фоне ухудшения показателей подразделения Mercedes-Benz Cars из-за торговых войн и увеличения расходов на развитие электрических и беспилотных автомобилей.

Бумаги автопроизводителей и поставщиков запчастей снизились на 0,8 процента.

Наибольшие давление на STOXX 600 оказали акции банков, при этом бумаги BNP Paribas подешевели на 0,1 процента, так как крупнейший банк Франции понизил целевые показатели роста прибыли и выручки на 2020 год после сложного четвертого квартала.

Эти новости усилили беспокойство за банковский сектор еврозоны, который и без того испытывает трудности на фоне низких процентных ставок и сложных торговых условий.

Акции Credit Suisse снизились на 0,6 процента, после того как швейцарский банк сообщил, что ожидает более высокой налоговой ставки за 2018 год, чем прогнозировалось ранее.