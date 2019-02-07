Рынки акций Европы в минусе из-за результатов Publicis, GEA и TUI

Рынки акций Европы отошли от пиков 12 недель в четверг, поскольку снижение бумаг Publicis, GEA и TUI из-за слабых результатов затмило рост банковского сектора, катализатором которого стали превзошедшие прогнозы показатели итальянского Unicredit.

Панъевропейский индекс STOXX 600 к 11.49 снизился на 0,29 процента.

Чувствительный к ситуации в торговле немецкий индекс DAX опустился на 0,67 процента на фоне беспокойства о запланированных на следующую неделю торговых переговорах Китая и США. Если сторонам не удастся заключить сделку до 2 марта, Вашингтон может повысить пошлины на китайские товары.

Банковский сектор укрепился на 0,07 процента, поскольку крупнейший банк Италии UniCredit отчитался о превысивших ожидания результатах в четвертом квартале.

Акции UniCredit подорожали на 2,69 процента, а бумаги Banco BPM, который также отчитался о результатах, - на 2,17 процента.

Акции Societe Generale снизились на 0,53 процента, поскольку компания ухудшила целевой показатель прибыльности.

Бумаги Publicis подешевели на 11,45 процента, так как результаты третьего по величине в мире рекламного агентства разочаровали инвесторов и аналитиков.

Акции TUI снизились на 14,91 процента из-за того, что туроператор отчитался о прибыли, не оправдавшей прогнозов.

Бумаги GEA Group упали на 13,4 процента, поскольку немецкий производитель техники для обработки продуктов питания понизил среднесрочные целевые показатели.