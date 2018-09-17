Глава Tesla Маск сказал, что компания попала в "логистический ад"

Производитель электромобилей Tesla Inc столкнулся с новой проблемой - логистическими трудностями, которые могут стать еще одним препятствием на его пути к прибыльности, признал в воскресенье глава компании Илон Маск.

“Простите, после производственного ада у нас наступил логистический ад, но эту проблему гораздо легче уладить. Мы быстро прогрессируем. Вскоре она должна быть решена”, - написал Маск в твиттере в ответ на жалобу одного из клиентов на задержку поставок.

Маск, в сентябре вызвавший возмущение инвесторов, покурив марихуану в прямом эфире показанного в интернете шоу, ранее предупреждал, что клиенты Tesla могут столкнуться с увеличением времени ожидания из-за существенного повышения объема поставок в Северной Америке.

Опасения о том, способна ли Tesla достигать намеченных производственных целей, ранее оказали давление на акции компании.

В августе Tesla сообщила, что не достигнет уровня производства 10.000 седанов Model 3 в неделю до следующего года и планирует выпустить до 55.000 автомобилей этой модели в третьем квартале.