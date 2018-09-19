Минюст США изучает заявление Маска о делистинге Tesla

Tesla Inc сообщила во вторник, что Минюст США изучает августовское заявление главы компании Илона Маска о том, что он рассматривает возможность делистинга акций производителя электромобилей.

Минюст направил запрос о добровольном предоставлении документов, касающихся заявления Маска, сообщила Tesla, добавив, что сотрудничает с ведомством и что вопрос “должен быть решен быстро”.

Минюст отказался от комментариев.

Маск 7 августа удивил инвесторов своим планом, написав в твиттере, что он “нашел источники финансирования” для сделки, которая позволит компании получить непубличный статус и сумма которой составила бы $72 миллиарда. В другом сообщении он написал: “Поддержка инвесторов гарантирована”.

Акции Tesla выросли после этого сообщения, однако инвесторы в облигации и конвертируемые долговые обязательства усомнились в том, что компания действительно сможет найти десятки миллиардов долларов, необходимых для выкупа акций.

Спустя две недели, 24 августа, Маск отверг план, сказав, что “большинство нынешних акционеров Tesla считают, что нам лучше оставаться публичной компанией”.

Бумаги Tesla, которые потеряли около 25 процентов с уровней, достигнутых после первого твита Маска о возможности делистинга, во вторник подешевели на 3,5 процента до $284,50.

Американская Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) уже начала проверку сообщений Маска, сказал один источник, напрямую знакомый с ситуацией, в то время как инвесткомпания Citron Research подала на Маска в суд. SEC не комментирует ситуацию.

Чтобы возбудить в отношении Маска уголовное дело, Минюст должен будет доказать, что глава Tesla намеревался повлиять на стоимость акций компании, сказал преподаватель права в университете Уэйна Питер Хеннинг, который работал в ведомстве и в SEC.

Для предъявления обвинений в рамках гражданского иска SEC потребуется лишь показать, что Маск проявил небрежность, и это будет легче, сказал Хеннинг. Комиссия может привлечь Маска к гражданской ответственности, в частности обязать его выплатить штрафы или отказаться от неосновательного обогащения, а также запретить руководить публичными компаниями.