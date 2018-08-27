Маск отказался от делистинга Tesla, рискуя усугубить проблемы компании

Решение главы Tesla Inc Илона Маска внезапно отказаться от плана делистинга производителя электромобилей не устранит проблемы компании, связанные с регулированием и юридическими вопросами, а может даже усугубить их, сообщили юристы.

Маск написал в блоге в пятницу, что получение компанией непубличного статуса “было бы даже более затратным по времени и отвлекающим внимание, чем предполагалось изначально” и что “большинство нынешних акционеров Tesla считают, что нам лучше оставаться публичной компанией”.

Маск 7 августа удивил инвесторов своим планом, написав в твиттере, что он “нашел источники финансирования” для сделки, которая позволит компании получить непубличный статус и сумма которой составила бы $72 миллиарда. В другом сообщении он написал: “Поддержка инвесторов гарантирована”.

Маску и Tesla грозят иски инвесторов и расследование американской Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) по поводу правдивости сообщений главы компании в твиттере, сообщила 8 августа газета The Wall Street Journal.

SEC отказалась подтвердить Reuters это сообщение. Представитель Tesla отказался от комментариев.

“То, что случилось в пятницу, заинтересует SEC, поскольку это позволит ей провести расследование относительно того, может ли отказ Маска от делистинга каким-то образом указывать на то, что у него не было разумных оснований для его заявления”, - сказал адвокат Стивен Кримминс из Murphy & McGonigle, 14 лет проработавший в SEC.

Маск не отказался от своего первоначального заявления, сказав, что считал сделку возможной. Источник, знакомый с обсуждениями, сказал Рейтер, что Маск всерьез намеревался провести делистинг.

Неясно, что имел в виду Маск, написав, что “финансирование найдено”. Глава Tesla 13 августа сообщил, что ушел со встречи с управляющим директором суверенного фонда Саудовской Аравии, “не сомневаясь, что сделка... будет закрыта”. Сам фонд не комментировал сообщения о том, что обещал финансировать выкуп акций Tesla.

Привлечь внимание SEC может также комментарий Маска о том, что в четверг он провел совещание с советом директоров Tesla и обе стороны решили отказаться от делистинга, сказал М. Ридгуэй Баркер из юридической фирмы Withersworldwide. По его словам, SEC может потребовать предоставить ей протокол встречи.

“Если на совещании с советом директоров говорилось о том, что сделку невозможно профинансировать или что она будет чрезмерно дорогой, это вызовет еще большие сомнения относительно заявлений Маска”, - сказал он.