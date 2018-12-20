Решение ФРС по ставке не стимулирует рост курса доллара

В ходе сегодняшних азиатских торгов курс доллара продолжает снижаться, японская иена дорожает практически ко всем мировым валютам, поскольку решения Федеральной резервной системы США и заявления ее председателя Джерома Пауэлла подстегнули опасения, связанные с ослаблением роста мировой экономики.

Евро к 9:35 стоил $1,1390 по сравнению с $1,1376 по итогам прошлой сессии в Нью-Йорке.

Относительно японской нацвалюты стоимость единой европейской уменьшилась на то же время до 127,53 иены со 127,96 иены в предыдущий рабочий день.

Курс доллара к иене опустился к 9:35 со 112,48 до 111,94 иены.

Долларовый индекс ICE снизился на 0,1%.

"Итоги заседания ФРС усилили опасения инвесторов, что Федрезерв чрезмерно ужесточил денежно-кредитную политику и может спровоцировать рецессию в США. Настроения инвесторов на спаде, и потому иена укрепляется", - отмечает валютный стратег Credit Agricole CIB Дэвид Форрестер.

Как сообщалось, ФРС по итогам декабрьского заседания подняла базовую процентную ставку в четвертый раз в этом году, как и ожидалось. Прогнозы на 2019 год пересмотрены в сторону ухудшения: оценки роста ВВП и потребительских цен снижены, и американский ЦБ теперь ожидает два повышения ставки вместо трех.

Однако рынок ожидает и того меньше: фьючерсы на процентную ставку показывают, что трейдеры заложили в котировки менее половины одного повышения на четверть процентного пункта в 2019 году.

Вместе с тем стратег BNY Mellon Лейл Эйконер полагает, что решения ФРС усиливают вероятность того, что доллар близок к пику, и тем самым ослабляют давление на валюты развивающихся стран и инфляцию. Валюты emerging markets в следующем году смогут продемонстрировать опережающую динамику в случае паузы в повышении процентных ставок ФРС и ослабления торговых противоречий между США и Китаем, написал он в обзоре.