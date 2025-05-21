Финляндия будет использовать ИИ для наблюдения за границей с РФ

Камеры, оснащенные технологиями искусственного интеллекта, установят на заграждении, которое финские власти возводят на границе с Россией. Об этом сообщила телерадиокомпания Yle.

Согласно информации, для пограничного контроля будут использованы "самые современные камеры с искусственным интеллектом".

"Камеры уже могут различать людей и животных. Система работает таким образом, что сигнал тревоги не срабатывает на животных", - сказал ответственный за проект возведения заграждения подполковник Эса Вейкканен.

Помимо искусственного интеллекта, для наблюдения будут применяться камеры дневного и ночного видения, инфракрасное освещение и система громкоговорителей для оповещения лиц, приближающихся к границе. Кроме того, окончательный вариант заграждения будет на метр выше запланированного оригинальным проектом - это, по словам Вейкканена, сочли необходимым по итогам тестирования пробного участка забора.

В июне 2022 года МВД Финляндии сообщило о планах правительства установить заграждения в районах на границе с РФ, чтобы подготовить страну к борьбе с "угрозами гибридного характера". Ожидается, что общая длина заграждений превысит 200 км.