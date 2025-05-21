Последнее обновление: 21.05.2025 18:23

В Латвии создали морской полигон для испытания новейших военных технологий

В Латвии создан Шкедский морской полигон, где будут испытывать системы дронов, что обеспечит Национальным вооруженным силам и союзникам возможность проводить испытания новейших технологий в реальных условиях. Об этом со ссылкой на Минобороны Латвии сообщают латвийские СМИ.

Как отметил глава ведомства Андрис Спрудс, в условиях современных угроз это важный шаг для укрепления обороноспособности страны.

"Создав новое место для тестирования в реальных условиях инноваций в сфере морских дронов для национальных и союзных сил, мы усиливаем и развитие инноваций в оборонной промышленности", – добавил министр.

Первые испытания на морском полигоне запланированы на вторую половину июня, а затем будут проводиться регулярно.



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