Минтруда и соцзащиты Беларуси прокомментировало указ о роли нанимателей в трудовой миграции

Минтруда и соцзащиты Беларуси прокомментировало подписанный сегодня Лукашенко указ «О повышении роли нанимателей в области внешней трудовой миграции».

Как утверждает ведомство, указ призван повысить ответственность работодателей за привлекаемых иностранных работников, обеспечить их правовую защиту и усилить контроль за миграционными процессами в Беларуси.

Нормы указа не распространяются на граждан государств-членов ЕАЭС (Армения, Казахстан, Кыргызстан и РФ).

Обязанности нанимателей следующие.

Трудовой договор с трудящимся-иммигрантом обязательно должен быть заключен: в течение 30 дней с даты въезда работника в Беларусь (если наниматель уже получил спецразрешение); в течение 30 дней с даты получения спецразрешения (если иностранец въехал до его оформления).

Наниматель ознакамливает на понятном языке трудящихся-мигрантов с документами, регламентирующими их права и обязанности при трудоустройстве. К таким документам, в том числе, относятся: должностная (рабочая) инструкция; правила внутреннего трудового распорядка; инструкции по охране труда.

Наниматель закрепляет на предприятии ответственное лицо, которое будет осуществлять контроль за трудовой деятельностью иностранных трудовых мигрантов и соблюдением ими условий пребывания в стране.

Предусмотрен контроль за: фактическим проживанием трудящихся-мигрантов по месту временного пребывания; соответствием условий их проживания санитарным нормам и правилам; соблюдением трудящимися-мигрантами правил пользования жилыми помещениями; сроками действия документов, необходимых для пребывания на территории республики и осуществления трудовой деятельности виза, документ, удостоверяющий личность, водительское удостоверение и иные.

Для ряда профессий обязательно знание белорусского или русского языков.

Конкретный перечень профессий и порядок оценки знаний одного из государственных языков правительство определит в трехмесячный срок.

Наниматель организует проверку языковых навыков перед трудоустройством.

Если работник не прошел проверку знаний, ему отказывают в заключении трудового договора и приеме на работу.

Дополнительные обязанности нанимателей возникают вне зависимости от способа привлечения трудящихся-мигрантов (как по спецразрешению, так и в упрощенном порядке без учета ограничений по защите национального рынка труда).

В случае нарушения своих обязанностей наниматель будет привлекаться к ответственности.

Временный перевод трудящихся-иммигрантов к другому нанимателю запрещен.

В Минтруда также рассказали про обязанности работников-мигрантов. В их числе - соблюдение миграционного и трудового законодательства; проживание по месту временного пребывания; соблюдение правил пользования жилыми помещениями. Для ряда профессий необходимо знать один из государственных языков.

Нарушение этих условий – основание для досрочного прекращения трудового договора.