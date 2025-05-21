Около сотни мафиози арестованы в Италии в рамках крупной операции

Итальянская полиция в среду проводит крупную операцию против калабрийской мафии - "Ндрангеты", в рамках нее в 14 провинциях арестовали 97 человек, обвиняемые в причастности к ее кланам или сотрудничестве с ними.

"Операцией под кодовым названием "Миллениум" руководит Управление по борьбе с мафией провинции Реджо-ди-Калабрия при участии полиции и спецназа Калабрии, Сицилии и международных полицейских структур. Арестованным вменяется в вину причастность к мафиозной организации, торговля наркотиками, похищения, оказание влияния на политиков, незаконное владение оружием", - сообщает агентство EFE со ссылкой на карабинеров (военную полицию) Реджо-ди-Калабрии.

Кроме того, начато расследование деятельности двух предприятий, которые, как предполагается, использовались для отмывания денег и логистической поддержки преступной деятельности.

Операция была проведена после того, как итальянские правоохранительные структуры выяснили, что между основными мафиозными семьями Реджо-ди-Калабрия существует тесное взаимодействие в сфере торговли наркотиками как на национальном, так и на международном уровне.