Ответственность нанимателей за иностранных работников вводится в Беларуси

Лукашенко 21 мая подписал указ № 202 "О повышении роли нанимателей в области внешней трудовой миграции", которым предусмотрена ответственность нанимателей за иностранных работников, сообщает его пресс-служба.

Для усиления требований к привлечению иностранной рабочей силы, за исключением граждан государств - членов ЕАЭС, на нанимателей возложены дополнительные обязанности. В их числе посещение мигрантов на дому для изучения условий проживания с принятием при необходимости мер по устранению выявленных нарушений и информированием компетентных государственных органов, организация обязательного тестирования мигрантов на знание русского или белорусского языка.

Заключать трудовой договор с мигрантом необходимо будет в 30-дневный срок с даты его въезда в Беларусь. При этом запрещается временный перевод такого работника к другому нанимателю во избежание использования его труда без соблюдения установленной процедуры привлечения иностранных специалистов.

Наниматели также будут обязаны организовывать контроль за деятельностью и условиями пребывания мигрантов, включая определение лиц, ответственных за такой контроль.

Невыполнение своих обязанностей повлечет для нанимателей административную ответственность, а для мигрантов - досрочное расторжение трудового договора и выезд из страны.