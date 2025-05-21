Вклад малого и среднего бизнеса в ВВП Беларуси в 2024 году составил 27,4%

Вклад субъектов малого и среднего предпринимательства в ВВП Беларуси за 2024 год составил 27,4%, в том числе организациями малого бизнеса – 17,7%, организациями среднего бизнеса – 7,6%, индивидуальными предпринимателями – 2,1%.

Как сообщает Белстат, выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг субъектов малого и среднего предпринимательства за 2024 год составила 309 млрд рублей, вклад в республиканский объем выручки – 46,5%.

На 1 января 2025 года в Беларуси хозяйственную деятельность осуществляли 237,3 тыс. индивидуальных предпринимателей (ИП) и 128,9 тыс. организаций малого и среднего предпринимательства. В их числе 115,4 тыс. микроорганизаций (89% от общего числа организаций малого и среднего предпринимательства), 11,4 тыс. малых организаций (9%) и 2,1 тыс. средних организаций (2%).

Для сравнения: на 1 января 2024 года в Беларуси хозяйственную деятельность осуществляли 252 ИП и 116 тыс. организаций малого и среднего бизнеса.

В сфере малого и среднего предпринимательства в 2024 году наиболее распространенными были следующие виды экономической деятельности: оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов (35% от общего числа организаций и индивидуальных предпринимателей); транспортная деятельность, складирование, почтовая и курьерская деятельность (13%); профессиональная, научная и техническая деятельность (8%); промышленность (8%); строительство (8%).