На китайской космической станции обнаружили новый вид микробов

На днях исследователи впервые объявили об открытии на китайской космической станции нового штамма бактерии, получившего название Niallia tiangongensis. Об этом сообщили в Управлении программы пилотируемых космических полетов КНР (CMSA).

В мае 2023 года экипаж корабля "Шэньчжоу-15" собрал образцы микроорганизмов с поверхностей станции при помощи стерильных салфеток и сохранил их при низких температурах на орбите. Замороженные пробы отправили на Землю, где ученые по результатам анализа выявили новый вид микроорганизмов -- Niallia tiangongensis. В ходе проведения анализа были задействованы междисциплинарные методы, включая морфологический анализ, секвенирование генома, филогенетические исследования и определение метаболического профиля, говорится в сообщении CMSA.

Микроорганизмы используют свои уникальные биологические механизмы для адаптации к стрессам космической среды, которые, в свою очередь, формируют их метаболические и физиологические характеристики.

Niallia tiangongensis демонстрирует исключительную стрессоустойчивость, поддерживая клеточный окислительно-восстановительный баланс и обеспечивая устойчивый рост в экстремальных условиях, регулируя биосинтез бациллитиола (BSH) для противодействия окислительному стрессу, вызванному космосом, пишет Синьхуа.

Новый штамм обладает отличительными способностями к образованию биопленок и устранению радиационных повреждений, что делает его универсальным решением для космических условий.

Новое открытие предлагает ученым совершенно новое видение: механизмы адаптации новых видов могут оказать содействие в разработке целенаправленных стратегий контроля за микробами, которые могут быть применены в аэрокосмической индустрии, сельском хозяйстве, промышленности и медицине, а также в устойчивом использовании органических веществ.

По мере продолжения долгосрочной эксплуатации китайской космической станции исследователи ожидают значительных успехов в изучении биологически активных компонентов микроорганизмов, их генетических ресурсов и метаболических функций, что потенциально может принести существенную пользу для научных исследований и практических применений на Земле.

Результаты исследования были опубликованы в онлайн-формате международного научного журнала International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology.