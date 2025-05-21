Последнее обновление: 21.05.2025 11:12

В Эстонии средняя пенсия по старости в I квартале 2025 года составила €774,5

В I квартале 2025 года средняя пенсия по старости в Эстонии составила €774,50 в месяц. Об этом свидетельствуют данные Департамента статистики.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пенсия выросла почти на €75, или примерно на 10,6%. Год назад средний размер пенсии по старости составлял €692.

На начало 2025 года в Эстонии проживали около 325 тысяч пенсионеров. Большинство из них — это пенсионеры по старости. Доля пенсионеров в структуре населения за год увеличилась с 23,7% до 23,9%.

В 2025 году не облагаемый налогом доход для пенсионеров по старости составляет €776 в месяц, что соответствует €9312 в год.



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