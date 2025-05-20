Закон о стейблкоинах получил двухпартийную поддержку в Сенате США

Сенат США проголосовал за продвижение законопроекта о регулировании «стабильных монет» GENIUS Act. Об этом сообщил автор инициативы Билл Хагерти.

Документ поддержали 66 сенаторов, 32 проголосовали против. Это промежуточное голосование открывает путь к дальнейшему обсуждению и возможному принятию закона.

GENIUS Act предусматривает обязательное обеспечение стейблкоинов долларами или аналогичными ликвидными активами. Эмитенты с капитализацией более $50 млрд должны проходить ежегодные аудиты. Закон также вводит отдельные требования для иностранных компаний.

Хагерти заявил, что документ «выведет платежную систему Америки в XXI век» и поможет сохранить лидирующую роль доллара. По его словам, принятие закона увеличит спрос на гособлигации и поддержит инновации в сфере цифровых активов.

Голосование потребовало двухпартийной поддержки: за инициативу проголосовали 16 демократов, хотя ранее фракция не давала голосов за этот законопроект.

Сенатор Синтия Ламмис подчеркнула, что цифровые активы — будущее финансов, и одобрение GENIUS Act позволит США сохранять лидерство в этой сфере.

Чиновница Элизабет Уоррен раскритиковала инициативу, заявив, что закон не решает ряд важных вопросов, связанных с влиянием президента США Дональда Трампа на индустрию и запуском новых стейблкоинов.

По данным группы Stand With Crypto, перед голосованием сторонники криптовалют отправили более 60 тысяч писем сенаторам с призывом поддержать законопроект.