Фондовые индексы США показали худший за 18 лет старт года

Американские фондовые индексы S&P 500 и Dow Jones упали после того, как компания Apple объявила о пересмотре прогноза по выручке, свидетельствуют биржевые данные.

Индекс S&P 500, основанный на капитализации 500 крупных акционерных компаний США, снизился на 2,48%, индекс Dow Jones (30 крупнейших компаний из США) — на 2,83%, индекс Nasdaq — на 3.04%.

Как отмечает MarketWatch, для S&P 500 и Dow Jones начало 2019 года стало худшим с 2000 года, а для индекса биржи Nasdaq, — с 2005 года.

Накануне, 2 января, компания Apple впервые почти за два десятилетия объявила о пересмотре в меньшую сторону прогноза по выручке: из-за падения продаж в Китае и на других развивающихся рынках, глобального замедления экономики и торговых войн.

После публикации открытого письма главы компании инвесторам, цены на акции Apple уменьшилась рекордными темпами, упав на минимуме до результатов июля 2017 года (до $142,2). По капитализации Apple опустилась с первого на четвертое место, уступив Microsoft, Amazon и Alphabet.

Упали в цене и акции компаний-поставщиков Apple — южнокорейской SK Hynix, специализирующейся на производстве оперативной памяти, подешевели на 4,79%, гонконгской AAC Technologies Holdings Inc — на 5,41%. Несколько меньше упали бумаги тайваньского производителя полупроводников Taiwan Styrene Monomer Corp, и у производителя электроники Hon Hai Precision Industry (Foxconn) — в диапазоне 1,5% — на 1,7%.