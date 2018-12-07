Последнее обновление: 07.12.2018 14:41

Рынки акций Европы пытаются восстановиться после глобальной распродажи

Европейские фондовые индексы пытаются в пятницу отыграть потери, понесенные в ходе глобальной распродажи на предыдущей сессии, но для полноценного восстановления им недостает поддержки со стороны Уолл-стрит и бирж Азии.

К 12.00 индекс еврозоны STOXX вырос на 1 процент после падения на 3,2 процента в четверг, вызванного опасениями по поводу возможной эскалации торговой войны между США и Китаем.

Фьючерсы на американский индекс S&P 500 опустились на 0,5 процента. По итогам торгов четверга основные индексы Уолл-стрит немного снизились, хотя и отошли от сессионных минимумов.

В фокусе внимания инвесторов - трудовая статистика США, которая будет опубликована позднее в пятницу и может пролить свет на состояние американской экономики и темпы повышения ставок ФРС.

Акции немецкой группы Fresenius, специализирующейся на здравоохранении и медицинском обеспечении, оказались в лидерах падения, подешевев на 8,9 процента, и могут показать максимальное однодневное снижение с 2002 года, так как компания ухудшила прогноз на среднесрочную перспективу.

Бумаги Associated British Foods потеряли в цене 2,2 процента, после того как компания сообщила о сложных условиях торговли сети магазинов модной одежды Primark в ноябре.

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