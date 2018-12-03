Перемирие в торговой войне спровоцировало рост на рынках акций Европы

Акции горнорудных, автомобильных, технологических и нефтяных компаний выросли в начале торгов понедельника, толкнув вверх основные фондовые индексы Европы, после того как США и Китай договорились о временном перемирии в торговой войне, потрясшей глобальные финансовые рынки.

Немецкий индекс DAX – наиболее чувствительный к опасениям о Китае и торговой войне - к 11:55 прибавил 2,6 процента, достигнув максимального уровня с 14 ноября. Панъевропейский индекс STOXX 600 вырос почти на 2 процента и может показать рекордный за последние восемь месяцев однодневный подъем.

Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин заключили торговое перемирие во время встречи на полях саммита G20 в Аргентине, договорившись приостановить введение новых взаимных пошлин и в течение 90 дней попытаться достичь соглашения.

Наибольшую поддержку европейским индексам оказал финансовый сектор, укрепившийся вслед за акциями HSBC и других банков региона в надежде на разрядку торговой напряженности, которая ухудшила перспективы мирового экономического роста.

Горнорудный сектор поднялся на 5,2 процента на фоне роста цен на металлы. Акции Antofagasta, Anglo American и Glencore подорожали на 6,3-8,3 процента.

Автомобильный сектор, пострадавший из-за беспокойства о повышении пошлин, вырос на 4,6 процента, так как Трамп сказал, что Китай согласился понизить пошлины на автомобили, поставляемые в КНР из США.

Акции немецких автопроизводителей Daimler, BMW и Volkswagen прибавили в цене 4,8-6,6 процента. Также выросли бумаги производителей автозапчастей. Акции производителя шин Continental подорожали на 3,8 процента, а Faurecia - на 6,8 процента.

Нефтяной сектор поднялся на 2,6 процента на фоне роста цен на нефть благодаря перемирию в торговой войне, а также в преддверии саммита ОПЕК на этой неделе, на котором производители, как ожидается, договорятся о сокращении добычи.