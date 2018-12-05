Рынки акций Европы упали до минимумов 2 недель из-за опасений об экономике, торговле

Европейские индексы снизились в среду на фоне беспокойства о том, что ситуация на американском долговом рынке может говорить о приближении рецессии, и тревог вокруг сохраняющейся угрозы торговой войны между США и КНР.

Панъевропейский индекс STOXX 600 к 12.20 МСК снизился на 0,87 процента после падения на 1,2 процента до минимума с 23 ноября, немецкий DAX опустился на 0,99 процента, французский CAC 40 потерял 1,02 процента, а британский FTSE 100 сбавил 1,11 процента.

Самое существенное давление на европейские рынки акций оказал финансовый сектор, поскольку инвесторы распродавали бумаги, динамика которых сильно зависит от темпов экономического роста. Индекс банковского сектора снизился на 1,31 процента, технологический сектор опустился на 1,39 процента.

Акции производителей оборудования для нефтяного сектора Rotork и Weir подешевели на 3 и 3,3 процента, поскольку американская нефтесервисная компания Schlumberger во вторник предупредила о возможном снижении выручки в Северной Америке.

В то же время бумаги Shire подорожали на 2,6 процента, поскольку акционеры японской Takeda одобрили сделку о поглощении фармацевтической компании за $59 миллиардов.