Доллар снизился к иене на фоне опасений о торговле, Италии

Доллар подешевел к иене во вторник на фоне опасений относительно роста доходности госбондов США, торговой войны Пекина и Вашингтона и политической неопределенности в Европе.

Иена продолжила расти к доллару четвертую сессию кряду, отойдя от 11-месячного минимума в 114,55, достигнутого в четверг.

К 9.09 доллар сбавил 0,13 процента до 113,09 иены.

Индекс доллара к корзине основных валют торговался без резких колебаний на уровне 95,727, удерживаясь вблизи пика семи недель в 96,127, достигнутого на прошлой неделе.

Доходность индикативных 10-летних госбондов США достигла семилетнего максимума в 3,252 процента, но затем отдала часть набранного преимущества, опустившись до отметки 3,244 процента. Доходность 30-летних гособлигаций достигла четырехлетнего пика.

Евро торговался без внятной динамики на уровне $1,1496, удерживаясь вблизи минимума семи недель в $1,1457, достигнутого на предыдущей сессии на фоне противоречий между Италией и Евросоюзом, вызванных предложенным Римом проектом бюджета.

Вице-премьер Италии Маттео Сальвини, выступая совместной на пресс-конференции с лидером ультраправых Франции Марин Ле Пен в понедельник, назвал председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера и еврокомиссара по экономике Пьера Московиси врагами Европы.

К иене евро сбавил 0,1 процента до 130,01, торгуясь чуть выше минимума почти четырех недель в 129,49 иены, достигнутого накануне.

Австралийский доллар вырос на 0,1 процента до $0,7091.