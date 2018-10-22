Обязательства по внешнему госдолгу в 2019 году обойдутся Беларуси в $3,7 млрд.

Исполнение обязательств по внешнему государственному долгу, включая погашение и уплату процентов, обойдется Беларуси в 2019 году в $3,7 млрд., следует из проекта бюджета РБ на 2019 год.

В частности, на погашение внешнего госдолга Беларусь потратит $2,5 млрд., еще $1,2 млрд. уйдет на его обслуживание. Текст проекта бюджета опубликован на сайте Минфина РБ.

Власти РБ уже объявили, что хотели бы рефинансировать половину предстоящей к уплате суммы обязательств – около $1,8 млрд. за счет внешних и внутренних источников. Однако, источники такой суммы денег пока не просматриваются.

Так, за счет продажи валютных бондов на внутреннем рынке Минфин РБ намерен в 2019 году привлечь $400 млн. (план на 2018 год – $370 млн, из которых за 9 месяцев т.г. привлечено около $282 млн.).

Еще $630 млн. готова предоставить Россия, что позволит Беларуси рефинансировать только долги перед Россией. Остаются примерно $800 млн. при том, что в 2019 году Беларусь, судя по заявлениям Минфина страны, не планируют выходить с валютными облигациями на внешние рынки: как на европейский, так и на российский с китайским.

Впрочем, какие могут быть бонды накануне парламентских и президентских выборов в стране при текущем внешнеполитическом моменте.