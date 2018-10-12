РФ рассмотрит вопрос о кредите Беларуси на $630 млн в 2019 году

Россия рассмотрит предоставление Беларуси кредита на сумму около $630 миллионов в 2019 году, сказал в пятницу первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов.

«В следующем году будем рассматривать вопрос по кредиту на рефинансирование погашения долга перед РФ. Сумма около $630 миллионов. Запросная позиция была $1 миллиард», - сказал Силуанов журналистам в кулуарах Пятого форума регионов России и Беларуси, проходящего в Могилеве, передает Reuters.

«Имеется в виду, что у Беларуси все долги - перед РФ, перед Евразийским фондом - $1 миллиард, тело долга, но мы сейчас говорим только о готовности рассматривать вопрос о рефинансировании долга перед РФ», - пояснил министр.