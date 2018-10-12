Последнее обновление: 12.10.2018 18:00

РФ рассмотрит вопрос о кредите Беларуси на $630 млн в 2019 году

Россия рассмотрит предоставление Беларуси кредита на сумму около $630 миллионов в 2019 году, сказал в пятницу первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов.

«В следующем году будем рассматривать вопрос по кредиту на рефинансирование погашения долга перед РФ. Сумма около $630 миллионов. Запросная позиция была $1 миллиард», - сказал Силуанов журналистам в кулуарах Пятого форума регионов России и Беларуси, проходящего в Могилеве, передает Reuters.

«Имеется в виду, что у Беларуси все долги - перед РФ, перед Евразийским фондом - $1 миллиард, тело долга, но мы сейчас говорим только о готовности рассматривать вопрос о рефинансировании долга перед РФ», - пояснил министр.

Ранее по теме
blog comments powered by Disqus
<Сентябрь 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1234567
Октябрь 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
24252627282930
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Экономика
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование