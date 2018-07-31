Последнее обновление: 31.07.2018 16:44

Кобяков: ВВП Беларуси растет быстрее прогноза

"В целом итоги работы экономики в первом полугодии 2018 года позитивные. Выполняются все важнейшие показатели социально-экономического развития, утвержденные главой государства. Социальные гарантии государства населению выполняются. Сохраняется достаточно хорошая динамика роста", - отметил Андрей Кобяков.

По темпу роста ВВП показатель выше прогноза - 104,5% при прогнозе 102,8%. Во всех регионах отмечается рост валового регионального продукта и производительности труда.

Также Кобяков остался доволен ростом экспорта услуг. "Результат несколько лучше, чем в прошлом году, причем он получен за счет прироста экспорта товаров и услуг, прежде всего в страны вне СНГ", - обратил внимание Андрей Кобяков.

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