Европейские индексы снижаются из-за слабой статистики КНР, торговых опасений

Европейские фондовые индексы снижаются в начале торгов пятницы на фоне слабых данных из Китая, возродивших беспокойство по поводу замедления экономического роста, и тревог инвесторов в преддверии торговых переговоров между лидерами США и КНР.

Панъевропейский индекс STOXX 600 перешел на отрицательную территорию после попыток роста при открытии, снизившись на 0,35 процента к 11:45 МСК. Немецкий индекс DAX, в расчет которого входят акции крупных экспортеров, наиболее чувствительные к ситуации в Китае, потерял почти 0,4 процента.

DAX может завершить в минусе четвертый месяц подряд, что станет самой продолжительной чередой месячных снижений с 2008 года. STOXX 600 может завершить с потерями второй месяц кряду.

Рост китайского производственного сектора в ноябре приостановился впервые более чем за два года из-за сокращения количества новых заказов и усиливающегося давления на Пекин в преддверии важных торговых переговоров между председателем КНР Си Цзиньпином и президентом США Дональдом Трампом, которые должны состояться в субботу в рамках саммита G20 в Буэнос-Айресе.

Худшую динамику демонстрирует автомобильный сектор, снизившийся более чем на 1 процент на фоне слабой статистики КНР и обеспокоенности возможным повышением таможенных пошлин.

Акции производителей автозапчастей Faurecia, Hella и Valeo подешевели на 2,1-5,8 процента.

Бумаги Daimler потеряли в цене 2,6 процента, а акции конкурирующих BMW и Volkswagen снизились на 1 и 0,7 процента соответственно.

Горнорудный сектор потерял около 1 процента на фоне слабых экономических данных Китая - крупнейшего в мире потребителя металлов.