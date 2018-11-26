Украина оставляет за собой право на самозащиту от РФ - МИД Украины

Украина оставляет за собой право на самозащиту от агрессии России, не исключая, что соседнее государство пытается спровоцировать “грузинский сценарий”, сказал министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

“Украина будет искать путей мирного урегулирования спора,.. но, безусловно, сохраняет за собой возможность применения права на самозащиту, как это определено статьей 71 устава ООН”, - сказал Климкин на брифинге в понедельник.

Движение судов через Керченский пролив было остановлено в воскресенье после того, как сухогруз и несколько военных кораблей перекрыли путь трем кораблям ВМС Украины, пытавшимся войти в Азовское море у берегов аннексированного Москвой Крыма. Россия захватила эти корабли, открыв по ним огонь и ранив нескольких моряков.

Кремль обвинил украинские корабли во вторжении в территориальные воды России, что, по словам Климкина, не соответствует реальности.

“Действия Российской Федерации являются нарушением свободы судоходства. Любые ссылки России на якобы нарушение госграницы по определению не являются легитимными”, - сказал Климкин, сославшись на подписанный в 2003 году украино-российский договор о совместном использовании вод Азовского моря.

Он добавил, что российская сторона была заранее предупреждена о планах украинских кораблей проследовать в Азовское море через Керченский пролив.

“Мы не исключаем, что Россия хотела действовать по сценарию, похожему на грузинский сценарий, мы не исключаем дальнейших актов агрессии как на море, так и на суше”, - сказал Климкин.

Президент Петр Порошенко обратился к украинскому парламенту дать согласие на введение военного положения из-за эскалации агрессии со стороны России, которая в 2014 году аннексировала украинский Крым и поддерживает пророссийских сепаратистов, захвативших ряд районов на востоке страны.