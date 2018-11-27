Россия открывает третий фронт войны против Украины - EU Observer

Pоссийская агрессия в Азовском море означает открытие третьего фронта войны против Украины. Об этом пишет влиятельное брюссельское издание EU Observer.

«Неспровоцированная агрессия означает открытие третьего фронта войны России против Украины, начавшейся в 2014 году...», - пишет автор материала.

Как напоминается, тогда Россия начала с аннексии Крыма, включая возможное размещение на полуострове ядерного оружия.

Комментируя EU Observer агрессию РФ в Азовском море, неназванный высокопоставленный европейский дипломат заявил, что это является сигналом роста вражды со стороны Путина.

Автор напоминает, что российская агрессия в Азовском море началась на фоне процесса подготовки в Евросоюзе решения о продолжении экономических санкций против РФ, которую главы государств и правительств должны обсудить 13 декабря на саммите.

В материале отмечается позиция министра иностранных дел Украины Павла Климкина, призвавшего ЕС и США к жестким действиям в ответ на агрессию России в Азовском море.

В то же время автор указывает на трудности в поиске консенсуса внутри ЕС относительно санкционного вопроса, учитывая пророссийские настроения, в частности, в таких странах, как Австрия, Кипр, Греция, Венгрия и Италия.

«Эскалация в Украине означает расширение российской агрессии в Европе. В частности, речь идет о «бряцании оружием» в регионе Балтийского моря, попытке убийства в Великобритании, кибератаках и вмешательстве в выборы», - резюмирует автор публикации.

Пограничные корабли Российской Федерации 25 ноября совершили агрессивные действия против украинских кораблей, осуществлявших плановый переход из порта Одесса в порт Мариуполь Азовского моря. После этого спецназначенцы России захватили три украинских корабля, которые были сначала заблокированы, а потом обстреляны россиянами в Керченском проливе. По оперативной информации, малые бронированы артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", пораженные огнем противника, потеряли ход. Рейдовый буксир "Яни Капу" также заставили остановиться.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что поддерживает введение военного положения в связи с нападением РФ на украинские корабли в районе Керченского пролива.

Верховная Рада 26 ноября приняла закон "Об утверждении указа Президента Украины "О введении военного положения в Украине" на 30 дней в 10 областях.