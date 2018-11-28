Доллар удерживает преимущество на фоне ожиданий роста ставок и беспокойства о торговле

Доллар удерживался вблизи пика двух недель в среду, так как беспокойство о торговом споре Китая и США стимулировало рост “валют-убежищ”, в то время как инвесторы ждали от Федрезерва сигналов о темпах дальнейшего повышения ставки.

В фокусе участников рынка - выступление главы ФРС Джерома Пауэлла в среду и протокол ноябрьского заседания регулятора, который будет опубликован в четверг.

Ожидается, что американский ЦБ повысит ставки на 25 базисных пунктов в декабре.

К 8.27 индекс доллара, отслеживающий динамику нацвалюты США к корзине шести основных валют, снизился на 0,01 процента до 97,361.

Устойчивость доллара в том числе связана с рисками в преддверии саммита G20 в Буэнос-Айресе, в рамках которого запланирована встреча президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина, посвященная ситуации в торговле.

Трамп назвал “крайне маловероятной” перспективу того, что он выполнит просьбу Китая подождать с повышением пошлин. Его комментарии стимулировали спрос на безопасные валюты, такие как доллар и иена.

Иена в среду подешевела на 0,09 процента до 113,87.

Евро подрос на 0,07 процента до $1,1296. За последние несколько торговых сессий единая европейская валюта потеряла около 1,5 процента на фоне признаков, что экономика еврозоны теряет импульс роста, и сохраняющейся напряженности в отношениях ЕС и Италии из-за проекта бюджета последней.

Фунт стерлингов сбавил 0,02 процента, снизившись до $1,2747.