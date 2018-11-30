Доллар малоподвижен в преддверии встречи Трампа и Си на саммите G20

Доллар не демонстрирует существенных изменений в пятницу утром в преддверии запланированной встречи лидеров США и Китая, которая может привести к перемирию в торговой войне двух стран, содействуя росту валют развивающихся рынков.

Американская валюта оказалась под давлением на этой неделе на фоне усиливающихся ожиданий, что Федеральная резервная система США замедлит темпы ужесточения монетарной политики. Это мнение подкрепили заявления главы ФРС Джерома Пауэлла в ходе выступления в среду.

Несмотря на “голубиные” комментарии представителей Федрезерва, масштабной распродажи доллара не наблюдалось, что отчасти объясняется хорошим состоянием американской экономики, ослаблением экономического роста в других странах и статусом доллара как валюты-убежища на фоне торговой войны между США и Китаем.

Индекс доллара, который отслеживает динамику американской валюты против корзины из шести основных конкурентов, держится стабильно на азиатских торгах около отметки 96,771.

В фокусе внимания инвесторов - встреча президента США Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите G20, который проходит в Буэнос-Айресе с 30 ноября по 1 декабря.

Трамп говорил, что планирует значительно повысить пошлины на импорт китайских товаров к январю 2019 года, что приведет к резкой эскалации торговой войны между двумя крупнейшими экономиками мира.

Инвесторы также внимательно отслеживают изменения в монетарной политике США.

Протокол ноябрьского заседания ФРС, опубликованный минувшей ночью, указал на то, что еще одно повышение ставок является оправданным. Но представители центробанка продолжают обсуждать возможную паузу в ужесточении политики.

Пауэлл сказал в среду, что процентные ставки ФРС находятся на уровне “чуть ниже” нейтрального, что многие инвесторы восприняли как намек на скорое завершение цикла ужесточения денежно-кредитной политики.

Доллар ослаб на 0,1 процента к иене, которая торговалась около отметки 113,37 к 8:35.

Евро стабилизировался вблизи $1,1392 после роста в ходе предыдущих двух сессий.

Фунт стерлингов находится около отметки $1,2779, теряя 0,1 процента к доллару.