Доллар под давлением после комментариев Пауэлла о нейтральной ставке

Доллар подешевел к основным конкурентам в четверг, после того как глава ФРС Джером Пауэлл сказал, что процентные ставки в США находятся на уровне “чуть ниже” нейтрального, что многие инвесторы восприняли как намек на скорое завершение цикла ужесточения денежно-кредитной политики.

Комментарии Пауэлла привели к повсеместному ослаблению доллара, в особенности по отношению к более рискованным валютам, таким как австралийский и новозеландский доллары.

Обе валюты прибавили 1,2 процента после слов Пауэлла. Позднее австралийский доллар еще немного повысился, тогда как новозеландский доллар ослаб.

Трейдеры ждут дальнейших указаний на траекторию ужесточения политики ФРС в протоколе ноябрьского заседания центробанка, который будет опубликован позднее в четверг.

Индекс доллара, который отслеживает динамику американской валюты против корзины из шести основных конкурентов, немного снизился - до 96,691. Он потерял 0,54 процента в среду, продемонстрировав максимальное снижение в процентном выражении с 1 ноября.

К 8:35 доллар снизился на 0,4 процента к иене до 113,26.

Евро торговался около отметки $1,1383, на 0,1 процента выше уровня предыдущего закрытия. Единая валюта прибавила 0,7 процента накануне благодаря ослаблению доллара.

Фунт стерлингов слабо меняется, торгуясь вблизи $1,2841. Инвесторы ожидают, что валюта будет находиться под давлением, не рассчитывая, что премьер-министру Великобритании Терезе Мэй удастся получить одобрение своей сделки о Brexit со стороны парламента.