Уолл-стрит закрылась в минусе после заседания ФРС

Уолл-стрит закрыла сессию среды на отрицательной территории, поскольку прогноз Федеральной резервной системы о меньшем числе повышений ставок в 2019 году не оправдал ожиданий инвесторов, которые рассчитывали, что регулятор займет более миролюбивую позицию в отношении монетарной политики.

Индекс Dow закрылся на минимуме с ноября 2017 года.

ФРС в среду, как и ожидало большинство аналитиков, повысила ключевую ставку на четверть процентного пункта до 2,25-2,50 процента, но теперь прогнозирует меньшее число повышений в 2019 году и сигнализировала о том, что цикл ужесточения политики подходит к концу на фоне волатильности на финансовых рынках и замедляющихся темпов роста мировой экономики.

Хотя теперь ФРС ожидает двух, а не трех повышений ставок 2019 году, инвесторы говорят, что замедления темпов ужесточения монетарной политики недостаточно для того, чтобы развеять беспокойство о возможных отрицательных последствиях повышения ставок на фоне вялого роста экономики.

Индекс Dow Jones закрыл сессию снижением на 1,49 процента до 23.323,66 пункта, индекс S&P 500 - на 1,54 процента до 2.506,96 пункта, индекс Nasdaq Composite - на 2,17 процента до 6.636,83 пункта.