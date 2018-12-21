Последнее обновление: 21.12.2018 12:15

Уолл-стрит снизилась из-за ФРС, страхов о приостановке работы правительства

Акции США снизились в четверг на фоне опасений инвесторов в связи с планами Федрезерва продолжить сокращение баланса и угрозой частичной приостановки работы правительства.

Президент США Дональд Трамп сказал лидерам республиканцев в Конгрессе, что не подпишет законопроект о временном финансировании работы правительства, поскольку он не предусматривает выделения средств в достаточной мере на обеспечение безопасности границ. В этом случае американское правительство может частично приостановить работу начиная с субботы.

Индекс Dow Jones снизился на 1,99 процента до 22.859,60 пункта, индекс S&P 500 - на 1,58 процента до 2.467,42 пункта, индекс Nasdaq Composite - на 1,63 процента до 6.528,41 пункта.

Энергетический сектор потерял 2,8 процента на фоне падения цен на нефть до годовых минимумов.

Технологический и потребсектор также существенно снизились.

Акции Nike Inc завершили торги снижением на 2,1 процента, но подскочили более чем на 7 процентов после завершения официальной сессии, когда производитель спортивной одежды и обуви отчитался о квартальных результатах.

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