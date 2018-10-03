Евро отошел от минимума 6 недель после новостей о бюджете Италии

Евро отошел от минимума шести недель в среду, поскольку сообщение о том, что Италия планирует в ближайшие годы сократить дефицит бюджета, оказало валюте поддержку.

Евро укрепился на 0,27 процента до $1,1577 после падения до $1,1505, минимума с 21 августа.

Итальянская газета Corriere della sera сообщила, что Рим намерен сократить дефицит бюджета до 2 процентов ВВП в 2021 году.

Власти Италии на прошлой неделе утвердили целевой уровень дефицита бюджета на ближайшие три года на отметке 2,4 процента ВВП, взволновав рынки и спровоцировав критику со стороны Еврокомиссии.

Индекс доллара к корзине шести основных валют снизился на 0,19 процента до 95,327 после подъема до 95,744, максимума с 4 сентября, днем ранее.

Доллар демонстрировал незначительные колебания к иене, находясь на отметке 113,66 иены.

Индекс доллара набрал примерно 1,4 процента с прошлой среды, когда Федрезерв США, как и ожидалось, повысил процентные ставки и сообщил, что прогнозирует еще одно повышение в декабре, три - в следующем году и одно - в 2020-м.

Фунт стерлингов снизился на 0,11 процента до $1,2996, днем ранее упав до минимума с 10 сентября в $1,2941.

Австралийский доллар подешевел на 0,14 процента до $0,7178.