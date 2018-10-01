Канадский доллар достиг 4-месячного пика благодаря договоренности США и Канады о NAFTA

Доллар США подешевел к канадскому доллару в понедельник после того, как Вашингтон и Оттава заключили рамочную договоренность о пересмотре Североамериканского соглашения о свободной торговле.

Источники, непосредственно знакомые с ходом переговоров, подтвердили, что США и Канада достигли договоренности, подразумевающей расширение доступа на канадский рынок молочной продукции для американских фермеров. Канада также согласилась подписать дополнительное соглашение о потенциальном ограничении экспорта автомобилей в США.

Мексиканский источник, участвующий в переговорах о NAFTA, сказал, что страны достигли “трехстороннего соглашения”.

Канадский доллар вырос утром на 0,5 процента до $1,2843 после подъема до отметки $1,2814 - максимума четырех месяцев.

Мексиканский песо подорожал на 0,55 процента до 18,60 после подъема до пика семи недель в 18,54 к доллару.

Иена снизилась на 0,2 процента до 113,89 к доллару, ранее в ходе сессии достигнув отметки в 113,96 - минимума с середины ноября 2017 года.

Индекс доллара к корзине основных валют прибавил 0,1 процента до 95,207, торгуясь вблизи двухнедельного максимума в 95,366, достигнутого в пятницу. Индекс вырос по итогам третьего квартала, прибавив более 0,5 процента.

Евро подешевел на 0,1 процента до $1,1595 на фоне сохраняющихся опасений о бюджете Италии. Правительство страны на прошлой неделе утвердило более высокий, чем ожидалось, целевой уровень дефицита бюджета.

За прошлую неделю единая валюта потеряла почти 1,2 процента, в пятницу достигнув минимума более чем двух недель в $1,1569.