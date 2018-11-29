Акции Европы выросли вслед за Уолл-стрит после комментариев Пауэлла

Европейские акции выросли вслед за ралли Уолл-стрит после комментариев председателя ФРС Джерома Пауэлла, поддержавших настроения инвесторов, несмотря на неопределенность вокруг возможной эскалации торгового спора между Вашингтоном и Пекином.

К 12.02 панъевропейский индекс STOXX 600 поднялся на 0,69 процента, при этом все основные биржи и сектора торговались на положительной территории.

Трейдеры полагают, что риск быстрого повышения ставок в США снизился, поскольку Пауэлл сказал, что стоимость заимствований находится “чуть ниже” уровня, который, согласно оценкам, не оказывает ни сдерживающего, ни стимулирующего влияния на экономику.

Циклические акции и бумаги технологических компаний выросли, толкнув вверх европейские индексы.

Котировки шведского производителя оборудования для лучевой терапии Elekta показали динамику хуже рынка, потеряв 8,18 процента после того, как компания отчиталась о неожиданном снижении операционной прибыли второй квартал кряду.