Доллар держится у пика 10-недель на фоне слабого аппетита к риску

Доллар поднялся к корзине основных валют в понедельник, находясь вблизи 10-недельного пика, достигнутого им после выхода данных о ВВП США, в то время как аппетит инвесторов к риску по-прежнему остается слабым.

В понедельник индекс доллара набрал 0,11 процента, поднявшись до отметки 96,463. В пятницу индекс поднимался до 96,860 после того, как рост экономики США замедлился в третьем квартале не так сильно, как ожидалось.

Рост американского доллара, считающегося валютой-убежищем, вызван сохраняющейся торговой напряженностью в отношениях между Вашингтоном и Пекином, а также агрессивной политикой ФРС США.

Евро подешевел на 0,09 процента, опустившись до $1,1391 несмотря на то, что союзники по коалиции канцлера Германии Ангелы Меркель предоставили ее консервативной партии время до следующего года, чтобы представить результаты проводимой политики.

К 9.16 доллар торговался без изменений к иене на уровне 111,90.

Бразильский реал поднялся на 0,01 процент, достигнув отметки 3,6429. В воскресенье ультраправый кандидат Жаир Болсонару выиграл в президентские выборы в стране.