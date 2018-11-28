Последнее обновление: 28.11.2018 13:04

Акции Европы восстановились благодаря ослаблению страхов о торговле

Европейские фондовые рынки восстановились в среду, поскольку опасения о торговой войне, которые спровоцировали снижение основных индексов в ходе предыдущей сессии, ослабли в преддверии встречи президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина на саммите G20 в Аргентине.

К 11.45 панъевропейский индекс STOXX 600 поднялся на 0,15 процента, при этом большинство бирж торговались на положительной территории.

В то же время европейский автомобильный индекс снизился после того, как немецкая газета во вторник сообщила о возможном введении США новых пошлин на импорт автомобилей.

Итальянские акции оказались под давлением на фоне падения бумаг сталелитейной компании Tenaris на 7,2 процента.

Снижение вызвано выдвинутыми судом Аргентины обвинениями в отношении главы Techint - материнской компании Tenaris.

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