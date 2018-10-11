Доллар дешевеет ко всем валютам развитых стран

В ходе сегодняшних азиатских торгов доллар США дешевеет по отношению ко всем основным валютам развитых стран и большинству валют emerging markets, кроме рубля и израильского шекеля, вслед за снижением доходности US Treasuries.

Обвал на рынках акций подстегнул спрос на защитные активы, включая гособлигации, их цены начали расти, а доходность - уменьшаться. В ходе торгов в четверг доходность 10-летних US Treasuries опустилась ниже 3,15%, ранее на этой неделе она поднималась до максимума за семь лет - 3,23%.

По состоянию на 9:46 евро стоил $1,1552 по сравнению с $1,1520 на закрытие предыдущих торгов в Нью-Йорке.

Курс нацвалюты США в паре с иеной на то же время не изменился, составив, как и на закрытие вчерашних торгов, 112,27иены.

За евро к 9:46 давали 129,68 иены против 129,34 иены накануне.

Долларовый индекс ICE, учитывающий курсы доллара к валютам шести основных торговых партнеров США (евро, иене, британскому фунту стерлингов, канадскому доллару, швейцарскому франку и шведской кроне), снизился на 0,2%.

Новозеландский доллар подорожал на 0,5% к доллару США и на 0,4% к иене на позитивных статданных - поквартальный рост ВВП усилился до максимума за года. Экономика Новой Зеландии во 2-м квартале ускорила подъем до 1% по сравнению с предыдущими тремя месяцами и 2,8% в годовом выражении с 0,5% и 2,6% соответственно в 1-м квартале. Консенсус-прогнозы составляли 0,8% и 2,5%.

Индийская рупия упала на 0,8% в паре с долларом на азиатских торгах, хотя биржи самой Индии закрыты в четверг в связи с государственным праздником. Инвесторы обеспокоены стабильностью индийского финсектора.

Вместе с тем на Уолл-стрит растут опасения, что США впервые с 1994 года официально обвинят Китай в манипулировании курсом юаня. Полугодовой обзор американского Минфина, посвященный макроэкономической и валютной политике ведущих стран, будет обнародован в ближайшие дни.

Юань подешевел к доллару более чем на 9% за последние 6 месяцев. Аналитики Goldman Sachs не считают обвинения в манипулировании валютой в адрес Китая логичным шагом на этом этапе, но не исключают такого развития событий. Если опасения оправдаются, рынки ждет новый раунд обвала.