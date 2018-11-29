Индекс Nikkei вырос после комментариев Пауэлла

Японский фондовый индекс Nikkei вырос в четверг, поскольку инвесторы скупали циклические акции после того, как Федрезерв намекнул, что приближается к концу цикла повышения ставок.

Nikkei поднялся на 0,4 процента до 23.262,60 пункта. Более широкий индекс Topix также вырос на 0,4 процента до 1.659,47 пункта.

Председатель ФРС Джером Пауэлл сказал в среду, что процентные ставки центробанка находятся “чуть ниже” нейтрального уровня - многие восприняли это как сигнал о скором завершении трехлетнего цикла ужесточения политики регулятора.

Акции компаний-экспортеров подорожали: бумаги Advantest Corp, Sumco Corp и Nintendo Co укрепились на 2,0-4,1 процента.

Акции Kyocera Corp выросли на 3,2 процента после того, как производитель солнечных батарей сообщил об урегулировании претензий Hemlock Semiconductor в отношении договоров о долгосрочных закупках поликремниевых материалов.

Бумаги Mitsubishi Heavy Industries Ltd снизились на 1,3 процента после того, как верховный суд Южной Кореи постановил, что японский промышленный гигант должен выплатить 11 гражданам страны компенсацию за принудительные работы во время Второй мировой войны.