Доллар дешевеет на фоне стабилизации доходностей US Treasuries

ум в ходе торгов во вторник, однако к закрытию рынка опустилась на 2,3 базисного пункта - до 3,206% годовых. В среду процентная ставка этих бумаг стабилизировалась на уровне около 3,21%.

"Рост доходностей US Treasuries в последнюю неделю или около того поддерживал американскую валюту", - отмечает старший экономист St. George Bank в Сиднее Яну Чань. "Теперь потоки, толкавшие доллар вверх, ослабляются", - цитирует эксперта агентство Bloomberg.

Внимание трейдеров на этой неделе направлено на данные об инфляции в США за сентябрь, которые будут обнародованы министерством труда в четверг. По оценкам экспертов, потребительские цены в стране в прошлом месяце выросли на 0,2% относительно предыдущего месяца и на 2,4% в годовом выражении.

Индекс ICE, оценивающий динамику доллара относительно шести основных мировых валют, теряет в ходе торгов 0,1%.

Евро по состоянию на 9:20 мск вырос на 0,1% - до $1,1500 по сравнению с $1,1491 на закрытие предыдущей сессии. Фунт стерлингов поднялся к доллару на 0,2% и составил $1,3165 против $1,3143 накануне. Курс иены к доллару США стабилен в среду после подъема по итогам предыдущих четырех сессий. Пара доллар/иена торгуется на уровне 112,98 иены против 112,96 иены накануне. Курс евро к иене поднялся до 130,00 иены по сравнению с 129,79 иены на закрытие предыдущей сессии.