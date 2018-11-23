Европейские индексы восстанавливаются благодаря банкам, техсектору

Европейские фондовые индексы умеренно повышаются в конце волатильной недели во главе с акциями банков и технологических компаний, которые сильно пострадали на фоне беспокойства об экономическом росте.

Снижение доходности гособлигаций обеспечило значительный подъем рынка акций Италии.

Панъевропейский индекс STOXX 600 вырос на 0,3 процента в 11:55 МСК, а итальянский индекс FTSE MIB прибавил 0,8 процента, показывая динамику лучше рынка.

Акции итальянских банков подорожали после сообщения газеты Corriere Della Sera о том, что итальянский министр по делам Европы Паоло Савона может уйти в отставку из-за решения правительства пойти против бюджетных правил ЕС. Савона опроверг эту информацию.

Банковский индекс поднялся на 1,8 процента на фоне снижения доходности бондов.

Акции Banco BPM прибавили в цене 3 процента, а бумаги Mediobanca, Unicredit, UBI Banca, и Intesa Sanpaolo подорожали на 1,3-1,8 процента.

Акции Renault выросли на 3,1 процента, немного восстановившись после падения на 8,4 процента в понедельник, когда был задержан глава компании Карлос Гон.